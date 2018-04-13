AKP'nin 100 bin imza için hazırladığı üç formül belli oldu

2019 seçimlerinde zenginler dışında bir aday çıkmasını imkansızlaştıran 100 bin imza ve noter şartına ilişkin gelen yoğun tepkilerin ardından AKP'nin üç formül üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

2019 öncesi siyasi partilerin seçime girmesini zorlaştıran düzenlemeler yapan AKP, cumhurbaşkanlığı seçiminde de adaylığı 100 bin noter onaylı imzaya bağlamıştı.

100 bin imzanın noter onaylı olması durumunda 15 milyon TL'lik bir fatura ortaya çıkarken, bu adım büyük tepki çekmiş ve eleştiri konusu olmuştu.

Bu konuya ilişkin hala net bir düzenleme yokken, AKP'ye yakın yayın organlarından Türkiye gazetesi, 100 bin imza için hazırlanan üç formülü yazdı.

Habere göre formüller şöyle:

1’İNCİ SEÇENEK: Cumhurbaşkanlığına aday olacak kişi ile ilgili 30 kişilik bir komisyon kurulacak. Komisyon noter aracılığı ile aday gösterebilecek. İmzalar da noter aracılığı ile alınıp, YSK’ya teslim edilecek. 2’NCİ SEÇENEK: Noter devreden çıkarılacak. Seçmen yeterliliğine sahip kişiler, aday gösterdikleri kişi ile ilgili başvurularını İlçe Seçim Kurullarına yapacaklar. 3’ÜNCÜ SEÇENEK: Aday olacak kişi önce YSK’ya adaylık başvurusu yapacak, ardından bu adaya ilişkin imza vermek isteyenler yine İlçe Seçim Kurullarına giderek ve kimlik beyan ederek destekledikleri adaya imza verecek.

Bu konuda hazırlanan düzenlemenin Mayıs ayında Meclis'e sunulacağı öğrenilirken, Meclis'te grubu bulunan partilerin adaylarını açıklaması ise düzenlemeyle birlikte grup kararına bağlanacak.

En son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partilerin bir araya gelerek gösterecekleri aday için ise parti yetkili kurullarında karar alınacak.