AKP'nin 1 oy farkla kazandığı ilçede 5 pusula kayıp!

Beş pusulanın yeniden sayım sırasında kaybolduğu Artvin Yusufeli’nde seçimi AKP 1 oy farkla kazandı. CHP sonuçlara itiraz etti.

Artvin Yusufeli’nde CHP’li aday Barış Demirci 4 oy farkla seçimi kazandığını açıklamıştı. AKP bir sandığa itiraz etti. İlçedeki 1015 sayılı sandık itiraz üzerine bir kez daha sayıldı.

Sayım sonunda, dört adet oy pusulasının sonucunun tespit edilemedi ve AKP 3 oyla seçimin galibi ilan edildi.

CHP, bunun üzerine tutanak tutup, ilçe seçim kuruluna başvurdu.

Sendika.org'un haberine göre, itiraz edilen 6 sandığın sayımı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Artvin Yusufeli’nde CHP’li aday Barış Demirci 2 Nisan’da sayıma ara verildiği sırada yaptığı açıklamada bir sandıktan daha pusulanın kaybolduğunu belirterek “Buna ilişkin muhalefet şerhini de düşüyoruz” dedi.

Sayımların tamamlanmasının ardından Artvin İl Seçim Kurulu sonuçları bugün (4 Nisan) Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gönderdi.

İl Seçim Kurulu’nun sonuçlarına göre AKP 1 oy farkla önde. YSK’nin karar vermesi bekleniyor.