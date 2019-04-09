AKPM: Yerel seçim sonuçlarına saygı gösterilmeli

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki en büyük ikinci grup olan 'Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu' (SOC) 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin sonuçlara saygı gösterilmesi çağrısında buludu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki "Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu" (SOC) 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin bir bildiri yayımladı.

"Türkiye'deki tüm yetkililere seçim sonuçlarını kabul etmeleri çağrısında bulunuyoruz" denilen açıklamada, "Elbette tüm tarafların soru işaretlerini giderebilmesi için seçim sonuçlarını kanıtlayıcı taleplerde bulunma hakları vardır ancak bir hafta geçmiş olmasına rağmen İstanbul'daki resmi sonuçlar AK Parti'nin itirazları nedeniyle hala açıklanmadı. Bu tutum Yüksek Seçim Kurulu'nun daha önce muhalefetin itirazları hakkında aldığı kararlar ile çelişen bir durum ortaya çıkarıyor" ifadeleri kullanıldı.

Euronews'in haberine göre, SOC'un açıklamasında 31 Mart seçimleri ve öncesindeki genel kampanya ve seçim atmosferinin hali hazırda pek çok soru işareti oluşturduğu, genel olarak ifade özgürlüğü, medya dünyasındaki durum, tarafsızlık tartışmaları ve devlet aygıtlarının iktidar partisini kayırıcı davranışları çerçevesinde haksız rekabet görüntüsünün ortaya çıktığı belirtildi.

Daha önce hazırlanmış olan raporların ışığında Türkiye'de özgür ve adil seçim yapılabilecek bir atmosferin olmadığı ve bunun Türkiye'nin genel demokrasisini zedelediği belirtilirken tüm yetkililere ve seçim kurullarına görevlerini hukukun üstünlüğünü gözetilerek açık ve şeffaf şekilde yürütmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Türk yetkililere Avrupa Konseyi değerlerine bağlı kalmaları ve halkın iradesini kabul etmeleri yönünde çağrı yapıyoruz" denildi.