AKP'lilerin toplu oy kullandığı sandığa ilişkin önemli gelişme

Urfa'da AKP'lilerin toplu oy kullanma görüntülerinin çıktığı okula ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Urfa'da bir okulda toplu oy kullanımına ilişkin görüntülerin ardından CHP'den açıklama geldi.

CHP'li Eren Erdem, olayın görüntülerini paylaşarak, "Arkadaşlarımız bölgede bu sandıkları İPTAL ettiriyorlar. Sorun yok. Şu ana kadar İPTAL sandıklar yaptırdık. Herkes işine baksın, sandıklarına odaklansın" dedi.

CHP'nin seçim güvenliği çalışmalarını yapan Mehmet Ali Çelebi de, "Kayıtlarımız var, itirazlarımız hazır. Geçmiş seçimde sonradan mühür basılan ve videosu çekilen sandığı iptal ettirdiğimiz gibi bunların da iptalini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.