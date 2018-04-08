AKP'lilerin Gezi korkusu sürüyor: La Casa De Papel

AKP'lilerin Gezi korkusu tuhaf açıklamalara neden olmaya devam ediyor. AKP'li yazar Ömer Turan, 'La Casa De Papel' adlı dizinin fragmanına ilişkin, '2. Gezi'nin işaret fişeği' dedi, sosyal medyada alay konusu oldu.

AKP'li yazar Ömer Turan, popüler İspanyol Netflix dizisi "La Casa De Papel" için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtım videosunun, izleyenlere Gezi Parkı eylemlerinin 2. dalgasını yarattırmak amacıyla sübliminal mesaj verdiğini söyledi.

"Müziginden sloganlarına, kostümünden mekanlara kadar her bir karesi sübliminal mesaj içeriyor. Bu kesinlikle incelenmelidir. Tekrar diyorum, paranoyak olmak devletsiz olmaktan iyidir" diyen Turan, "Fragmanda gecen bu kişi Ali Koç'a benzemiyor mu? Hem de bire bir aynısı. Dizi fragmanında Ali Koç ne alaka? Ayrıca kırmızı tulumlu maskeli kadın militanlar kırmızı tulumun altında askeri postal var. Fragman degil tam bir enigma, çöz çözebilirsen" ifadelerini kullandı.

Turan'ın mesajları sosyal medyada alay konusu oldu.