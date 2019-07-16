AKP'lilerin en gözde oteliydi: Tek fatura ödememişler

Bir dönem AKP'lilerin Kızılcahamam'daki en gözde oteli olan Asya Termal Oteli'ne (Eliz), 15 Temmuz sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştu. Otelin 15 yıl boyunca tek bir su faturası ödemediği, toplam borcunun 1 milyon 120 bin lira olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz'a kadar AKP'lilerin Kızılcahamam'daki toplantılarında kullandığı otele darbe girişimi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştu.

Otele ilişkin ortaya çıkan son bilgiye göre, 15 yıl boyunca tek bir su faturası bile ödenmemiş ve AKP'li belediyeler buna yıllarca göz yummuş.

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi termalleriyle de ünlüdür. AKP milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri toplantılarını 17 Aralık 2013 operasyonuna kadar hep Asya Termal Oteli'nde yapıyordu. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'nün darbe girişiminden sonra otele Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu. Otel satılıp Elizi adını aldıktan sora da toplantılar yine burada yapılmaya başlandı.

Süleyman Acar, Kızılcahamam İlim Yayma Cemiyeti Başkanlığı görevini yürütürken AKP İlçe Başkanlığı'na getirildi. Belediye başkanlığına aday gösterildi ve kazandı. Belediyenin alacaklarını tahsil için daha önce açılan dava ve icra yoluyla alacağın tahsili gündeme geldi. En öncelikli alacak ise Elizi Oteli de işleten Güven Asfalt Petrol Ürünleri Uluslararası Taşımacılık Şirketi idi. Şirket sahiplerinden Hayrettin Coşkun, AKP'nin Ankara İl eski Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Diğer ortak ise Gürkan Dölekli.

Acar'dan önceki belediye başkanı, termal su borcunu ödemeyen şirket hakkında 2017 yılında icra takibi başlatmıştı. Borç giderek büyüdü. İcra aşamasına gelindiğinde şirket 1 Temmuz'da belediyeye dilekçe verdi. Süleyman Acar, 2 Temmuz'da belediye meclisi üyeleri Sefa Yıldırım, Mahmut Kahveci, Tunay Tamer, Erdoğan Yıldırım, Zekai Aydın, Adem Emin Atakul, Yılmaz Özbek, Murat Can, Ali Altınok, Dursun Barun, Ali İhsan Çalıkıranoğlu, Mehmet Çağlar, Kemal Çakır ve Mustafa Erol'la toplandı. Şirketin dilekçesi gündeme alındı. Borçlu şirketin talebi şöyle oldu:

“Başkanlığınız ile şirketimiz arasında akdedilen 07.02.2017 tarihli sözleşme kapsamında; Kızılcahamam Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/45 E. Sayılı dava dosyası ve Kızılcahamam İcra Müdürlüğü 2019/21 E. Sayılı icra takip dosyasını, faizlerini, yargılama giderlerini kabul etmiyoruz. Aleyhimize yapılan bu takip dosyası ile davalı olduğumuz dava dosyasındaki çekincelerimizi tekrarlamak suretiyle ana para üzerinden tarafınıza sözlü olarak da ilettiğimiz borcumuzun 500 bin TL‘ye sabitleyip 10 taksit halinde ödemek istediğimizi bildirir, gereğini talep ederiz.”

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Şirketin sahiplerinden Hayrettin Coşkun, belediyenin alacakları konusunda açılmış davanın sonuçlandıktan sonra ödemenin tamamını yapmak istediklerini, belediyenin ise davanın sonuçlanmasını beklemeden borçların ödenmesini istediğini, belediye aleyhine karar verilmesi durumunda alınan paranın iade edileceğinin söylendiğini belirtti. Coşkun, şunları anlattı:

“Belediye, otelin cirosu üzerinden termal su ödemesi yapılmasını istiyor. Oysa odalarda termal su yok. Termal tesisin bulunduğu yerde kullanılan termal suyun parası neyse onu ödemek istiyoruz. Bizden önce bu oteli işletenler 15 yıl hiç termal suyu ödememiş. Biz ise normali neyse onu ödeyelim diyoruz.”

ALACAK: 1 MİLYON 120 BİN LİRA

Kızılcahamam Belediyesi'nin otelden toplam alacağı takip, vekalet ücreti, harçlarla birlikte 1 milyon 120 bin 333 lira. Belediyede, “Borçlarımız ödenmiyor, hiç değilse alacağımız olsun” düşüncesiyle otele 219 bin 140 lira borçlanmış. Toplam alacak 901 bin 193 liraya iniyor. Şirket, “Ana borcumuzun 500 binini 10 taksitte ödeyelim” diyor.

AKP'lilerin, kamp yaptığı otelle ilgili durumu bilmesini istedim.