AKP'liler MHP'lileri pusu kurarak hastanelik etti

Kırşehir'in Mucur ilçesinde AKP'li bir grup, MHP adayı ve parti üyelerine pusu kurarak saldırdı.

MHP ile AKP arasında Kırşehir'in Mucur ilçesinde gerilim yaşandı.

Odatv'den Hakan Erol'un haberine göre, MHP’nin Mucur Belediye Başkan adayı Hasan Hüseyin Köşker’in ev ziyaretinde olduğu sırada, kardeşi Hulusi Köşker’in ağabeyinin yanına destek olmaya giderken pusuya düşürüldüğü ifade edildi. 15 araçla yaklaşık 50-60 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Hulusi Köşker, hastanede tedavi altına alındı. Saldıran grubun, Hulusi Köşker’i MHP’li aday Hasan Hüseyin Köşker ile karıştırdığı belirtildi.

Saldırıda, Hulusi Köşker de kırıkların bulunduğu, bir başka kişinin elinin kırıldığı, bir diğer kişinin ise kafasına aldığı darbeden ötürü hafıza kaybı yaşadığı aktarıldı.

Öte yandan, olaylarda, 4 el silah sesinin de duyulduğu iddia edildi.

Odatv’ye konuyla ilgili bir açıklama yapan Hulusi Köşker, AKP’lilerin kendi adayı dışında hiçbir partiyi seçim çalışmaları için ilçede gezdirmediğini ve diğer adayların insanlarla iletişim kurmasını engellemeye çalıştıklarını aktardı.





Hulusi Köşker, şunları söyledi:

"Ben Ankara’da devlet memuruyum, ağabeyime yardımcı olmak için gelmiştim. Burada bir gruplaşma var. AKP’liler kendileri dışında adayı gezdirmeyip, sıkıştırarak böyle bir uygulama yapıyorlar. Ağabeyim ev gezisindeyken bana da mesaj geliyor. Ben de yürüyerek yanına giderken, 15 kadar arabayla bir anda saldırıya uğradım. Aslında saldırıyı ağabeyim Hasan Hüseyin Köşker’e kurmuşlar, ama karıştırıyorlar bana saldırıyorlar, kumpas kurdular. Ben şu an Kırşehir devlet hastanesinde yatıyorum, 50-60 kişinin saldırısına uğradım. Ne zaman taburcu olacağımı bilmiyorum. Demokratik bir ortam yok, baskı oluşmuş durumda. Adayların rahat gezmesini, insanlarla iletişim kurmasını engellemeye çalışıyorlar. AKP’nin adayı nerede içkici takımı var yanına toplamış…"

Hulusi Köşker'in iddialarına ilişkin konuşan AKP Mucur İlçe Başkanı Oğuzhan Gündüz, “Konu yargıya intikal eden bir konu ve konu ittifaka zarar vermek için kullanılacak bir konu. O yüzden benim görüş bildirme durumum yok, yargı kararı verecektir" derken, "Bu münferit bir olaydır. Alkollü gençlerin yaptığı bu olayı biz de tasvip etmiyoruz. Saldıranların bizimle bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.