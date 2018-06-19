AKP'liler Kılıçdaroğlu'nun katılacağı canlı yayın alanında arbede çıkardı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuk olacağı Halk Arenası programının çekileceği alan AKP'liler tarafından ablukaya alındı. Halk ile AKP'liler arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti, 1 polis hafif yaralandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu akşam saat 21.00'da Uğur Dündar'ın Halk Arenası programına konuk olacağı alanda gerilim yaşandı.

Ataşehir 'de gerçekleşecek olan yayın öncesi alana gelen AKP'liler ile halk arasında arbede çıkarken, polis duruma müdahale etti.

Halk TV'nin haberine göre arbedede bir polis su şişesinin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Ataşehir Belediye Basın Sorumlusu Tayfun Gönüllü, "Bütün izinlerin olmasına karşın aynı parkın içinde AKP'lilere de gösteri yapma izni veriliyor. Saat 20.00'da sonlardırmak zorundaydılar. Şu anda hala bitmiş değil. İlçe amiri zabıt tutup AKP'lilerin boşaltılmasını istemesine rağmen boşaltmadılar. Anlaşılır gibi değil" ifadelerini kullandı.