AKPliler dolar pankartını yaktı: Başaramayacaksınız...

Sinop'ta doların yükselmesini protesto eden bir grup, dolar pankartı yaktı.





Sinop MİDDER İl Başkanlığı doların yükselmesi nedeniyle eylem düzenlendi.

Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleşen eylemde konuşan MİDDER İl Başkanı Erol Özçelik, ”Bilindiği üzere yıllardır cennet vatanımız üzerinde çeşitli oyunlar oynanmakta, bu oyunlarla ülkemizin istikrarlı bir yönetime sahip olması engellemeye çalışılmaktadır. Son yıllarda ülkemizin kat ettiği mesafeyi hepimiz görmekteyiz. Bu mesafeden rahatsız olanlar yeni bir senaryo ile kur üzerinde oyunlarına başlamışlardır. Ancak şu iyi bilinmelidir ki ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kurda yaşanan bu dalgalanmaların önünü kesebilecek güce ve imkana sahiptir. Biz 'dolar üzerinden operasyon yapılıyor' deyince 'bu operasyon değil ekonomi bilimi ile ilgili' diyenlere soruyorum, doların sahura kalkar gibi gece gece yükselmesi ekonomi biliminin neresinde yazıyor? Gece gece dolar artıyorsa bu bal gibi siyasi bir operasyondur" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından dolar şeklindeki pankart yakıldı.