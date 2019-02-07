AKP'liler alemde: Rabia işareti yapıp rakı kadehi kaldırdılar

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde düzenlenen deve güreşleri sonrası AKP'liler 'çilingir sofrasında' buluştu. Bir eliyle rabia işareti yapan, diğer eliyle rakı kadehi kaldıran AKP'liler dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde düzenlenen deve güreşleri için ilçeye gelen devecilere ve ilçedeki AKP yöneticilerine iddiaya göre belediye kaynağıyla çilingir sofrası kuruldu.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve AKP İlçe Başkanı Volkan Gezen'in de yer aldığı gecede dikkat çeken kareler ortaya çıktı.

Her masada rakı kadehleri ve rakı şişeleri yer alırken, bir AKP'li elinde rakı kadehiyle rabia işareti yaptı.

Bu fotoğrafların ardından AKP'liler birbirlerini mailler ve tweetlerle ihbar etti.

Geceye ilişkin fotoğraflar sosyal medya üzerinden paylaşılırken, "Sayın Cumhurbaşkanım @RT_Erdogan Ak Parti Sarayköy Cumhur ittifakını rakı masasında kuruyor. Sarayköy Ak Parti İlçe yönetimi Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş hepsi bu rezilliğin baş rol oyuncusu. Sayın Cumhurbaşkanım @RT_Erdogan bir eliyle rakı kaldırıp diğer eliyle Rabia işareti yapan kişi Ak Parti mahalle başkanı yanındaki kişi ise Sarayköy Belediye Başkan Yardımcısı Mestan Özkan" ifadelerini kullandı.