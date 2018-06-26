AKP'liler AKP eleştirilerini sıraladı: Adam kayırmaca, milleti küçümseme, yolsuzluk...

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın Twitter'da yazdığı 'Sadece Ak Parti destekçileri cevaplasın lütfen: Ak Parti’ye dair eleştirileriniz, değişmesini istedikleriniz ve yerel seçimdeki beklentileriniz nelerdir?' tweetine AKP'liler binlerce mesajla yanıt verdi. Başlıca eleştiri başlıkları: Eğitimin durumu, yönetimde yozlaşma, adam kayırmaca ve ataması yapılmayan öğretmenler...

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın Twitter'da sorduğu soru, çok sayıda eleştiriyle cevaplandı.

Hilal Kaplan'ın “Sadece Ak Parti destekçileri cevaplasın lütfen: Ak Parti’ye dair eleştirileriniz, değişmesini istedikleriniz ve yerel seçimdeki beklentileriniz nelerdir?” sorusuna yanıt veren Twitter kullanıcıları, AKP politikalarını eleştirdi.

Aynı zamanda, çoğu yurttaş AKP'nin seçimde çoğu yerde eskiye göre gerilediğini ve bunun yerel seçimlerde sorun olacağını söyledi. Bunlarla birlikte, AKP'ye oy verenlerin bu sorunların farkında olarak oy verdikleri göze çarpıyor.

Eleştirilerin ana başlıkları şöyle:

GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE EĞİTİM

Eğitimde yapılan özelleştirme ve piyasalaştırma hamlesi, üniversite müfredatlarının ve eğitiminin içerisinin boşaltılması, pek çok yurttaş tarafından eleştirildi.

ÜLKE YÖNETİMİNDE VE PARTİ İÇİNDE YOZLAŞMA

Şikayet edilen bir başlık da ülke yönetiminde yapılan adam kayırmacalar. Kaplan'ın sorusuna yanıt veren birçok Twitter kullanıcısı, ülkedeki kurumlara getirilen insanların adam kayırma yoluyla getirildiğini ve vatandaşların çıkarlarının düşünülmediğini belirtti. Twitter kullanıcıları, AKP'nin çoğu teşkilatının ve devlet kademelerinin AKPliler tarafından kendilerine yakın olan isimlerin yönetimlere getirildiğini, bu durumun da yozlaşmaya neden olduğu belirtiliyor.

ATAMASINI BEKLEYEN ÖĞRETMENLER

Verilen cevaplarda en çok dikkat çeken şey ise atamasını bekleyen öğretmenlerin ve sözleşmeli öğretmenlerin tepkisiydi. Sözleşmeli öğretmenlerin aile ve çeşitli sosyal haklarının kısıtlı olduğunu dillendiren AKP'liler, bu sorunların çözülmesi gerektiğinden bahsettiler.