AKP'li yönetici anket sonuçlarını açıkladı

Bir AKP’li yetkili, Reuters'e yaptığı açıklamada yaptırdıkları anket sonucunu açıkladı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi aday belirleme süreci devam ederken, bir yandan da ilk anketler ortaya çıkmaya başladı.

Reuters’in haberine göre, AKP’nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 32-35 arasında.

Diken'in aktardığı habere göre, bir AKP’li yetkili, yaptırdıkları anketlerden bahsetti, “Anketlerde kararsızlar dağıtılmadan partimizin oy oranı yüzde 32-35 aralığında. Beklentileri karşılamıyor, net. Ama daha kampanya sürecinin başındayız. Kararsızların oy oranı çok yüksek; yüzde 30’a yakın. İl bazında İstanbul iyi ama Ankara çok da parlak gözükmüyor. Bazı büyükşehirlerde de sıkıntılar olabilir" dedi.

AKP genel merkezinden bir yetkili “Şu anda AKP’nin oy oranı 32-35 aralığında görünüyor, bunu yukarı çekmeye ihtiyaç var”dedi.

Bir başka AKP’li yetkili ise şöyle konuştu: “31 Mart’taki seçimde oy oranı yüzde 40’ın altında kalabilir. Bu iyi bir sonuç olmayacaktır” derken, “Böyle bir sonuç güven tazeleme tartışmalarını açabilir. Buna ittifak ortağımız MHP de dahil. Bu, olursa Türkiye’nin politik iklimini değiştirebilir.”