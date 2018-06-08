AKP'li yetkililer endişeli: Aynı şeyleri söylüyoruz, iyi slogan yok, iyi şarkı yok

FT'nin aktardığına göre AKP'li yetkililer seçimlerden dolayı kaygılı. AKP'li bir yetkili 'Yine eskisiyle aynı şeyleri söylüyoruz, yeni köprü yaptık, yeni havaalanı yaptık. İyi slogan, iyi şarkı yok' diye konuşuyor.

Seçimlere ilişkin bir değerlendirme yayımlayan Financial Times, "muhalefetin AKP'ye karşı birleşmiş olduğunu", rakip muhalif partilerin birlikte çalıştığını yazdı.

Yazıda bir hükümet görevlisinin "Herkes kaygılı. Bu şimdiye kadarki en zor seçimimiz olacak" dediği aktarılırken, Türkiye'nin derin siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlar yaşadığı, bu sebeple AKP'nin meclis çoğunluğunu yitirebileceği söylendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yönetim şeklini gerekçelendirmek için sandıkları gösterdiği belirtilen yazıda, bu sebeple Erdoğan'ın meclis çoğunluğunu yitirmesinin önemli olduğu savunuldu.

AKP içinden isimlerin de seçim kampanyasıyla ilgili şikayetleri olduğunu aktaran FT, "Erol Olçok gibi yeteneklerin özlendiğini" belirtti. Yazıda bir AKP'li yetkilinin "İnsanlar bu sefer heyecanlı değil, ne biz ne de seçmenlerimiz" sözlerine yer verildi.

Adı verilmeyen AKP'li yetkilinin "Yine eskisiyle aynı şeyleri söylüyoruz, yeni köprü yaptık, yeni havaalanı yaptık. İyi slogan, iyi şarkı yok" dediği kaydedildi.

Ayrıca FT, ekonomik sorunların kaygı yarattığını, gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 11 yükseldiğini, liranın değer kaybı yaşamakta olduğunu bildirdi.

AKP adına çalışma yürütenlerin "Ramazan'da seçim yapmanın kısıtlamalarından şikayet ettiği", "pek çok parti üyesi ve seçmenin oruç tutmakta olduğu", "seçimlerin 18 ay erken yapılmasının AKP'nin hazırlanma süresini kısıtladığı" da yazıda aktarıldı.