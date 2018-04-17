AKP’li yetkili: Ok yaydan çıktı, erken seçim olacak

AKP’li bir yetkili, Bahçeli’nin erken seçim çağrısı için “Artık ok yaydan çıktı, erken seçim olacak” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, normalde 3 Kasım 2019’da yapılması plananlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin Ağustos 2018’de yapılmasını önermişti. ‘Cumhur ittifakı’nda MHP’yle bir araya gelen AKP ise bu öneriyi şimdilik ne reddetti ne de kabul etti.

AKP, Bahçeli’nin teklifi için, “Değerlendirilir” demiş, ‘2019 vurgusu’ yapan Erdoğan’ın açıklaması ise, “MHP’yle milletimizin gönlünde yaptığımız ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de inşallah taşıyoruz” olmuştu.

Erdoğan ve Bahçeli, yarın 13.30’da görüşecek.

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’e konuşan AKP’li bir yetkili, Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı erken seçim açıklamasının partide “Ok yaydan çıktı” şeklinde değerlendirildiğini ve erken seçim için olası tarihlerin tartışılmaya başlandığını söyledi.

AKP’nin erken seçim tarihi alternatifleri arasında, okulların tatil takvimi göz önünde bulundurularak Haziran ortası ve Eylül ortası yer alıyor.

2018 Haziran ortası ihtimalinin ağırlık kazanabilmesi için, Bahçeli ve Erdoğan’ın yarın yapacağı görüşmede seçim tarihine ilişkin nihai bir sonuca varması gerekiyor zira erken seçim tarihinin en az iki ay önce karara bağlanması gerekli.

AKP çevreleri ‘siyasi anlayışlarında istişare olduğunu’ belirtseler de, ‘ortak bir mutabakata varılmadan’ yapıldığını söylenilen bu açıklamanın ittifakta çatlağa yol açmayacağını savunuyor ve erken seçim tarihi konusunda bir uzlaşıya varılacağını söylüyor.

AKP yetkilisi, “MHP’nin erken seçim talebi, kendi tabanından İYİ Parti’ye kayan seçmeni hazırlıksız yakalayabilir” dedi.