AKP'li yetkili: Bu köyün yüzde 99’u müslüman, bu köy nasıl CHP'ye oy verir?

AKP ilçe Başkanı İbrahim Sayın, 'En çok övündüğüm nokta da nedir bilir misiniz? En çok hacı bu köyden çıkar. Bu köyün yüzde 99’u Müslüman, 100’de 100’ü de hacı ve hocadır. Bunlar nasıl CHP’ye oy verebilir. Bunu düşünebiliyor musunuz?' diye konuştu.

31 Mart yerel seçimleri sayılı günler kala, tartışma yaratacak bir açıklama daha ortaya çıktı.

Manisa Akhisar AKP ilçe Başkanı İbrahim Sayın, yerel seçimlere yönelik açıklama yaptı.

Twitter'da "Kaç saat oldu" hesabından yayımlanan videoya göre, İbrahim Sayın'ın,"En çok övündüğüm nokta da nedir bilir misiniz? En çok hacı bu köyden çıkar. Bu köyün yüzde 99’u Müslüman, 100’de 100’ü de hacı ve hocadır. Bunlar nasıl CHP’ye oy verebilir. Bunu düşünebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Sayın'ın bu sözlerini, dinleyenlerin alkışladığı da fark ediliyor.