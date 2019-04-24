AKP'li Yeneroğlu'ndan CHP'li Gök'e 'geçmiş olsun' ziyareti

AKP İstanbul milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Çubuk’taki asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP’li TBMM Başkanvekili Levent Gök’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Çubuk’taki asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP’li TBMM Başkanvekili Levent Gök’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

​Gök ve Yeneroğlu ziyareti Twitter hesaplarından duyurdu.

Çubuk’taki linç girişimi sorası geçmiş olsun ziyaretime gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Yeneroğlu’nun duyarlı davranışı ve nezaketine teşekkür ederim.Şu anda ihtiyacımız olan sağduyu. pic.twitter.com/JBKYloiIoP — Levent Gök (@goklevent) 24 Nisan 2019

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Meclis Başkanvekilimiz Sayın @goklevent beyefendiye geçmiş olsun ziyaretinde bulundum. Yakın ilgisi ve nezaketi için kendisine teşekkür ederim. pic.twitter.com/pi0euID7yS — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 24 Nisan 2019

Gök ayrıca eski TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın da kendisine geçmiş olsun telefonu açtığını duyurdu.