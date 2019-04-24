AKP'li Yeneroğlu'ndan CHP'li Gök'e 'geçmiş olsun' ziyareti

AKP İstanbul milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Çubuk’taki asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP’li TBMM Başkanvekili Levent Gök’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Çarşamba, 24 Nisan 2019 18:50

AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Çubuk’taki asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP’li TBMM Başkanvekili Levent Gök’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

​Gök ve Yeneroğlu ziyareti Twitter hesaplarından duyurdu.

Gök ayrıca eski TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın da kendisine geçmiş olsun telefonu açtığını duyurdu.

 