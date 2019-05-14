AKP'li Yeneroğlu 'istifamı verebileceğimi söyledim' dedi, Hande Fırat'a tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi sonrası istifa ettiği belirtilen AKP'li vekil ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu, istifasının istenmesi durumunda istifa edebileceğini açıklarken, konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Hande Fırat'a da tepki gösterdi.

YSK'nin İstanbul seçiminin iptali kararına parti içinden gelen tepkilere sinirlenen Erdoğan'ın "Madem böyle düşünüyorlarsa arzu ediyorlarsa istifa etsinler" sözleri sonrası istifa ettiği belirtilen Mustafa Yeneroğlu'ndan açıklama geldi.

Hande Fırat'ın konuya ilişkin yazısına tepki gösteren Yeneroğlu, istifa ettiği haberinin doğru olmadığını, Erdoğan'ın istemesi durumunda istifasını verebileceğini söyledi.

"İstifa ettiğim haberi doğru değil. Hande hanım maalesef off the record bir görüşmeyi teyit bile ettirmeden, hatalı bir biçimde düşük cümlelerle vermiş. Ben kendilerine, 'kamuoyu üzerinden bir mesaja gerek olmadığını, Sn Cumhurbaşkanımızın şahsımla ilgili bir güvensizliği durumunda bana doğrudan iletebileceğini ve istifamı istemesi durumunda istifamı verebileceğimi, kendisine şimdiye kadar hiçbir zaman saygıda kusur etmediğim gibi bundan sonra da etmeyeceğimi belirttim" diyen Yeneroğlu, "Bunun ötesinde tüm spekülasyonlar gerçek dışı. Ben Ak Partiliyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ak Partinin programı ve özgürlükçü ve müreffeh Türkiye vizyonu doğrultusunda siyaset yapmaya devam edeceğim. Bunu beni siyasete davet eden başta Sn Cumhurbaşkanımıza ve beni destekleyen seçmenimize borçluyum" ifadelerini kullandı.