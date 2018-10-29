AKP'li yazardan yeni havalimanı için isim önerisi: Bizim mahalleyi kızdıracağımı biliyorum ama...

İstanbul'a yapılan yeni havalimanının adına ilişkin tartışmalar sürerken, Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, 'uzlaşma' önerisinde bulundu.

Üçüncü havalimanının adına ilişkin tartışmalar sürerken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, "uzlaşma" önerisinde bulundu.

"Ülkenin ayrıştırıldığı iddia edilen tüm kesimlerinin bir konuda olsun anlaştığının simgesi olmuş olur" diyen Özışık, havalimanınına Atatürk isminin verilmesini istedi.

"Bizim mahallenin sakinlerini kızdıracağımı biliyorum ama yine de söyleyeyim. Atatürk isminin yeni havaalanına verilmesi bence çok şık bir davranış olur" diyen Özışık, "İki nedeni var! Birincisi, kapatılacak olan havaalanının adının buraya taşınması zarif bir yaklaşım olur. İkincisi ise ülkenin ayrıştırıldığı iddia edilen tüm kesimlerinin bir konuda olsun anlaştığının simgesi olmuş olur" ifadelerini kullandı.