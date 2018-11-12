AKP'li yazardan uyarı: Dikkat! Yerel seçimlerde beklenmedik sürprizler yaşanabilir

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, yerel seçimler için AKP'ye uyarıda bulunarak, 'Adaylar milletin istediği gibi olmazsa ya da halk hafife alınırsa, ceketimizi koysak kazanırız denirse sonuç hüsran olabilir. Bunun en bariz örneği 2009'daki Şanlıurfa seçimleridir' dedi.

Yerel seçimler öncesinde AKP'de seçim tartışmaları devam ediyor.

Partide "nasıl olsa kazanırız" havasının hüsrana neden olabileceğini belirten Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "24 Haziran seçimlerini iyi analiz etmek gerekir. Millet, Başkan Erdoğan'la AK Parti'yi birbirinden ayırıyor. Erdoğan'a yüzde 52.5 oy verdi ama AK Parti yüzde 42,5'te kaldı. Yani oylar çantada keklik değil" dedi.

"Adaylar milletin istediği gibi olmazsa ya da halk hafife alınırsa, ceketimizi koysak kazanırız denirse sonuç hüsran olabilir. Bunun en bariz örneği 2009'daki Şanlıurfa seçimleridir. AK Parti'nin en güçlü olduğu illerden biri olan Urfa'da kesin kazanırız denildi ama Ahmet Eşref Fakıbaba bağımsız girip kazandı" diyen Küçük, "Hayat biraz pahalandı. Market reyonları yüzde 50-80 arası zamlandı. Ama maaşlara zam gelmedi. Aynı şekilde elektrik, gaz, su pahalandı. 'Kesin kazanırız', 'Muhalefet bir şey yapamaz' cümlelerini ağızdan çok kolay çıkarmamak lazım. AK Partili bazı belediyeler, il ve ilçe yönetimlerindeki bir kısım böbürlenmeler milletten tepki çekiyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Ankara'da aday olmaları durumunda Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'ın kazanacağını düşündüğünü belirten Küçük, "Mansur Yavaş Ankara'da muhalefetin adayı olarak ortaya çıkarsa işte o zaman AK Parti'nin güçlü bir aday çıkarması şart. İstanbul ya da İzmir kaybedilirse bir şey olmaz diye düşünenler var. 2023'e kadar Başkanlık seçimi yok ama muhalefet oylarını görece artırırsa her zaman yaptığı gibi meşruiyet tartışmalarını açar. Ayrıca bu iki ilin kaybedilmesi psikolojik olarak da etki eder. Ülke gene muhalefetin saçma argümanlarıyla zaman kaybeder" değerlendirmesinde bulundu.