AKP'li yazardan İnce'ye yanıt: Kaynağım Tuncay Özkan değil

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Halk TV’de katıldığı programda, "24 Haziran gecesi insan içine çıkamayacak durumda olduğuna" ilişkin söylentinin Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan tarafından dolaşıma sokulduğunu iddia etmişti.

Konuyu köşesine taşıyan ilk isim olan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Muharrem Bey, şunu biliniz. İstihbarat kaynağım kesinlikle Tuncay Özkan değil" dedi.

Uğur'un köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

Biliyorsunuz Muharrem İnce’nin o gece “İnsan içine çıkacak durumda olmadığı”nı yazan tek kişi benim. Muharrem İnce de bana ağır hakaretlerde bulunmuştu. Ben de ona dava açtım. Milletvekili dokunulmazlığı yok, yargıda hesap verecek.

Ama ilginç olan şu ki onun bana söylediklerine benzer ifadelerle cevap veren kişi de yine Tuncay Özkan oldu:

“Sadece 'sıradan ve kaba' değil, Muharrem İnce'nin aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir. CHP kültüründe yalana yer yoktur."

Şimdi Muharrem İnce “yandaş medyaya uyduranlardır” diyerek Tuncay Özkan’ı suçladığına göre muhataplardan biri de otomatikman ben oluyorum. Dolayısıyla bir açıklama yapmak zarureti hasıl oluyor benim için.

Bu nedenle şu kadarını söyleyeyim:

“Muharrem Bey, şunu biliniz. İstihbarat kaynağım kesinlikle Tuncay Özkan değil.”

Fakat buradaki önemli İPUCUNU kaçırmayalım.

Hatırlayın, benim yazdıklarımın ardından geçmişte muhafazakâr çevrelerde takıldıktan sonra oralardan nemalanıp mal mülk sahibi olan ve daha sonra da müteveffa Doğan Medya grubunun gözdesi hâline getirilip her sözünde boncuk aranan Levent Gültekin, geçen gün Medyascope’ta Sedat Pişirici’nin sorularını cevaplarken benim yazdıklarımın bin beter ağırını söyledi. “Adam körkütük sarhoş olmuş. Anladım ki AK Parti Erdoğan’ı seçerek bizi büyük bir beladan kurtarmış” gibi laflar etti. Yenilir yutulur cinsten değildi.

İşte asıl bomba bu.

Tuncay Özkan, Levent Gültekin’in istihbarat kaynağı olabilir.

Nitekim Levent Gültekin gelen baskılar üzerine yine kırılıp dökülerek “Özür mahiyetinde” açıklama yaparken ağzından kaçırdı ve şöyle dedi:

“Bana aktarılan, sanırım parti içi kişisel mücadelede kullanılan bilgiyi ispat etme durumum olmadığı için paylaşmamam gerekiyordu.”

Dolayısıyla Muharrem İnce’yi bu konunun üzerinde odaklanmaya davet ediyorum. Telefonla arayıp helalleştiği Levent Gültekin’e “Ahretlik sana bu bilgiyi Tuncay Özkan mı verdi” diye sorabilir.

Benden söylemesi.

