AKP'li yazardan Bahçeli'ye sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af açıklamalarına Star gazetesi yazarı Nuh Albayrak'tan tepki geldi.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Albayrak, "Sayın Bahçeli af konusunda, 'Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız. Af düzenlemesinin çıkacağını ümid ediyorum demiş.' Bu ne demek?.. Bahçeli iktidara geldi de bizim haberimiz mi olmadı acaba?" diye sordu.

Bahçeli, Erdoğan'ın "Af gündemimizde yok" açıklamasına, "Çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç haline gelmiş, kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık. Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız. . Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum" yanıtını vermişti.