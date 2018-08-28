AKP'li yazardan Abdullah Gül tepkisi: Ne yazık ki bunu da yaptı

Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, Abdullah Gül'ün AKP'den uzaklaşmasına ilişkin bir yazı kaleme alarak, Gül'ün darbeyi ve dış müdahaleyi meşrulaştırdığını ileri sürdü.

AKP içinde Abdullah Gül tartışması sürerken, Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"Keşke Gül eleştirilerini yetkili kurullarda ya da katılmayı zül addettiği toplantılarda dile getirseydi. Belki ikna edici bulunurdu. Belki (kendi ifadesiyle) partisinin yanlış yönelimine engel olurdu. Bunları yapmadı" diyen Kekeç, "Sadece küstü ve 'pozisyon' aldı. Fehmi Koru, 'parti içi muhalefet, ihanet değildir' diyor ama biz ortada bir 'parti içi muhalefet' göremiyoruz. Kaldı ki, 'İçişlerinizi düzenlemezseniz, darbe ve dış müdahale kaçınılmaz hale gelir' sözü, 'parti içi muhalefet' değildir. En hafif tanımlamasıyla, dış müdahaleyi ve darbeyi meşrulaştırmaktır. Değerli Abdullah Gül, ne yazık ki bunu da yaptı!" ifadelerini kullandı.