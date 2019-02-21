AKP’li yazar tacizciyi değil, tacize uğrayanı suçladı: Böyle olur İslamcının ahlakı!

AKP'li Özlem Zengin'den sonra bir başka AKP'li kadın daha polis tacizini savundu. 'Kadın hakları aktivisti' olarak lanse edilen Sema Maraşlı, üniversite öğrencisi Merve Demirel'in gözaltında polis tarafından tacizi konusunda şöyle dedi: 'Bütün dertleri polisi kadınların karşısında çaresiz bırakmak. Polis o kargaşanın içinde kadın taciz etme derdinde mi? Demek ki öyle tutması gerekmiş.'

AKP'li Özlem Zengin'in üniversite öğrencisi Merve Demirel'in polis memuru tarafından tacize uğramasını savunmasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Zengin’den sonra AKP’li yazar ve “kadın hakları aktivisti” Semra Maraşlı da polis tacizini savundu.

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Merve Demirel’in gözaltına alınırken bir polisin tacizine uğramasına ilişkin "Bu görüntüden yola çıkarak emniyet teşkilatını 'tacizci' diye itham etmeye de asla tahammülümüz olamaz. Görüntülerde telaşın verdiği bir yanlış hareket var” demişti.

AKP’nin gözde yazarı Sema Maraşlı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Özlem Zengin’e destek verdi.

“Bütün dertleri polisi kadınların karşısında çaresiz bırakmak” diyen Maraşlı, iddiasını şöyle gerekçelendirdi: “Kadınlara polisler müdahale edemesinler ki bunlar da feminist devletlerini kursunlar. Haysiyetsiz olanlar, polise tuzak kuranlardır. Polis o kargaşanın içinde kadın taciz etme derdinde mi? Demek ki öyle tutması gerekmiş… Bunların derdi Avrupa Konseyi'ne Türkiye Devleti polisi kadınlara saldırıyor diye dış ülkelere ‘gelin bizi kurtarın’ mesajı vermek. Bunlar yürüyüşlerde polise saldırıyor ki polis de onlara müdahale ederken kadına şiddet çığlıkları atabilsinler.”

'ERKEĞİN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL ETMELİ' DEMİŞTİ!

İslami çevrede, "kadınların kanat önderi" olarak lanse edilen ve dini nikâhla evlenen kadınlara da boşandıklarında tazminat ödenmesi tartışmalarıyla gündeme gelen Sema Maraşlı, İstanbul Küçükçekmece Belediyesinde verdiği konferansta, kadınlara, “Dizilerdeki kadınlar dediğim dedik, akıllı. Mesleği olsun, eşine muhtaç olmasın denilen kızların evlilikleri yürümüyor. Erkeğin üstünlüğünü kabul etmeli” diye seslenmişti.

“Kadınlar, okuyan kız çocuklarını bile elinde mesleğin olsun, kendine güven, eşine muhtaç olma diye yönlendiriyor. Bu bilinçle yetişen kızların ileride evlilikleri yürümüyor. Evliliklerin psikolojiden ziyade inançla yürütülmesi gerekir” diyen Maraşlı sözlerini şöyle sürdürmüştü: “Erkek ve kadın doğuştan farklı yaratılmıştır. Allah kadınları şefkatli ve teslimiyetçi yaratmıştır. Erkekler ise güç, iddia ve başarı üzerine yaratılmıştır. Erkeğin hayata bakışı serttir. Kadınlarsa duygusaldır. Zaten normal olan erkeğin kadın gibi olmamasıdır.”

İmam Hatip Lisesi’ni bitiren Maraşlı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Kuran kursu öğretmenliği yaptı. İlk eşinden boşanma evresinde yazdığı “Büyükler İçin Masallar” adlı kitabıyla ünlendi. Halen AKP’li belediyelerin konferans vermek için davet ettiği gözde yazarlar arasında.