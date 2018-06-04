AKP'li yazar seçim sonuçlarından endişeli: 7 Haziran ve 16 Nisan gibi...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı tahminde, '7 Haziran’da ve 16 Nisan’da AK Parti seçmenin bir bölümünde görülen kırgınlık, 24 Haziran’da da kendini hissettiriyor' ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, seçim sonuçlarına ilişkin AKP cephesindeki tartışmaları yazdı.

"Erdoğan cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, ‘cumhur ittifakı’ Meclis’te yeterli çoğunluğu sağlayabiliyor mu? Bunu büyük ölçüde HDP’nin barajı aşıp aşmaması belirleyecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hesaplar için ne diyor? Erdoğan cumhurbaşkanı seçilir ama Meclis çoğunluğunu muhalefet elde eder yaklaşımını gerçekçi bulmuyor" diyen Selvi, "Bu yöndeki kaygılar kendisine iletildiğinde, 'Bizim milletimizin feraseti böyle bir şeye izin vermez. Bunun aslı, esası yok' diyor. Ama belli ki böyle bir tehlikeyi bütün bütün yok saymıyor. 'Güçlü Cumhurbaşkanı istiyorsanız, güçlü Meclise ihtiyacımız var' diye uyarıyor. AK Parti tabanında yayılmaya çalışılan, 'Erdoğan ayrı, AK Parti ayrı. Erdoğan’a oy vereceğim ama AK Parti’ye oy vermeyeceğim' söylentisinden ise rahatsız olduğu söyleniyor. Bunu bir fitne ve tuzak olarak görüyor. 'Erdoğan eşittir AK Parti, AK Parti eşittir Erdoğan' diyor. 7 Haziran’da ve 16 Nisan’da AK Parti seçmenin bir bölümünde görülen kırgınlık, 24 Haziran’da da kendini hissettiriyor" ifadelerini kullandı.