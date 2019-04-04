AKP'li yazar İstanbul sonucunu kabullendi, AKP'lilere kızdı: Destuuur, edep var

AKP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerden Nihal Bengisu Karaca, AKP'lilerin seçim sonrası yaptıkları açıklamalara tepki göstererek, 'Destuuur, edep var' dedi. Karaca, 'Cumhurbaşkanı, teşekkür ilanında sadece 15 büyükşehire vurgu yaptı. Galibiyetin kesin olduğu yerlere. İstanbul’u AK Parti’nin kazandığı yüzde yüz kesin olsaydı bu sayı 16 olmaz mıydı?' diye sordu.

İstanbul'da AKP'nin talebiyle devam eden yeniden sayımlar aradaki farkı düşürmezken, AKP cephesinden sonuçları kabul eden bir yazı geldi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerden Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, "İstanbul oyları yeniden sayılıyor. İtirazların biri bitiyor biri başlıyor. Süreç uzadıkça sinirler de geriliyor haliyle. İstanbul’u Cumhur İttifakı’nın kazandığını iddia eden tarafın -onlara “bizimkiler” desem yanlış olmaz- kurduğu dil yer yer o kadar kışkırtıcı oluyor ki, 'Destuuur, edep var' diye tivitlememek için kendimi zor tutuyorum" dedi.

Karaca, "Cumhurbaşkanı, teşekkür ilanında sadece 15 büyükşehire vurgu yaptı. Galibiyetin kesin olduğu yerlere. İstanbul’u AK Parti’nin kazandığı yüzde yüz kesin olsaydı bu sayı 16 olmaz mıydı? Durum böyle iken, AK Partililerin 'Oyumuz çalındı' iddiasını Millet İttifakı için 'hırsız' tagı açmaya kadar vardırması düne kadar eleştirdiği şeyin aynısını yapmaktan başka bir şey değil" derken, "Biz kaybı ve zaferi hazmedemeyen, ilki olduğunda mızıkçılık yapıp ikincisi olduğunda sarhoşluğun tesiriyle saçmalayan sadece CHP’lilerdir diye biliyorduk. Demek ki bu işin CHP’lisi AKP’lisi olmuyormuş. Hangisini kabul edersek edelim, şimdi sayım zamanı. 'Milli iradeye saygı' demek kolay. Zor olan bu sözün hakkını tam da böyle bir günde verebilmek. Sandığa itimadı olan, katılım oranları ile bütün ülkelere fark atan milletin demokrasiye olan güvenini tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı.