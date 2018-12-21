AKP'li yazar: İçimizdeki beyinsizlere yakamızı kaptırdık gidiyoruz

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Batacaksak birlikte batacağız, çıkacaksak birlikte çıkacağız. İçimizdeki beyinsizlere yakamızı kaptırdık gidiyoruz' dedi.

Son dönemde AKP içinde yaşanan yolsuzluklar üzerine yazılar kaleme alan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında da ilginç ifadeler kullandı.

"Evet, iktidarı suçlayabiliriz, ama itiraf edelim ki, tek suçlu iktidar değil. İktidar bizim, biz de iktidarın suçlarının ortağıyız" diyen Dilipak, "Tamam, iktidar görevini yapmadı, bürokrasi de. Peki, “Cemaat” dediğimiz yapılar görevini yaptı mı? Üniversiteler, basın görevini yaptı mı? İşadamlarımız görevini yaptı mı? STK dediğimiz, oda, vakıf, dernek, sendikalarımız görevlerini yaptılar mı? Herkes iktidarı kullanmaya çalıştı, iktidar da herkesi" ifadelerini kullandı.

Kimsenin kendi suçunu itiraf etmediğini belirten Dilipak, yazısına sert sözler kullandı:

Kimse doğru-dürüst birini istemiyor. Kim onun işini görürse, o ondan yana. Onun işi görülsün de gerisi ne olursa olsun. Yiyecekse yesin, ama kendi işini yapsın. Çünkü kendi de haksız ve usulsüz bir işe talipse başkasında nasıl hukuk ve usule bağlılık talep edebilir ki! Sivil-siyaset farketmiyoruz. Biz birbirimize benziyoruz. Batacaksak birlikte batacağız, çıkacaksak birlikte çıkacağız. İçimizdeki beyinsizlere yakamızı kaptırdık gidiyoruz. Eğer kurtulmak istiyorsak, önce yakamızı bunların elinden kurtarmamız gerek. Yoksa içimizdeki beyinsizlerin işledikleri helakımız için yeter. Onların ve onların yaptıkları karşısında sessiz kalan bizlerin bu sessizliği sebebi ile Allah’ın yardımı bize ulaşmaz. Çünkü Allah cahil ve zalim bir topluluğa yardım etmez.

Dilipak kısa süre önce kaleme aldığı bir başka yazıda AKP'li belediyelerdeki kayırmacılıktan yakınarak "Belediyedeki adama 'Niye yakınını atıyorsun' diyorsun, 'Reis de yapıyor' diyor. 'Niye ihaleyi birtakım kişi ve kuruluşlara yönlendiriyorsun' diyorsun 'Reis de öyle yapıyor' diyor. O zaman buna da bir çare düşünmek gerek" demişti.