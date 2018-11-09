AKP'li yazar belediye başkanlarına şantaj yapıp 400 bin lira aldı!

AKP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Fatih Tezcan, isim vermeden işaret ettiği bir AKP'li yazarın, kardeşiyle birlikte belediye başkanlarına şantaj yaparak para kopardığını ileri sürdü.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Fatih Tezcan, AKP içinde dönen bir şantaj olayını açıkladı.

Tezcan, Periscope üzerinden yaptığı yayında, AKP'li iki yazarın, AKP'li bir belediye başkanınından şantajla 400 bin lira kopardığını iddia etti.

Tezcan, olayı şu sözlerle aktardı:

"Bir yazar gidiyor bir belediye başkanını tehdit ediyor, onun ardından seminer dizisi veriyor ilçede. 'Belediye başkanı görevden alınacak' diye yazıyor ağabeyi internet sitesinde, kardeşi diyor ki; 'Abim öyle yazıyor ama benim site ile ilgim yok' diyor. 'Ne yapmak lazım' diyor buna belediye başkanı, 'Burada bir seminer yapalım' diyor, iki kişi. 400 bin lira paralar. 'Bu dönem olmaz ama' diyor belediye başkanı, 'Yeni dönemde', 'Yoksa devam edeceğiz yazmaya' diyor, belediye başkanı da çıkarıyor veriyor 200, 300, 400 bin lira. Bunu alan yazar her gün namus satıyor medyada."

Tezcan'ın bu sözleriyle işaret ettiği isimlerin "İnternethaber" sitesinin sahipleri Sadi Özışık ve Süleyman Özışık olduğu ileri sürüldü.

Bu isimlerden Süleyman Özışık, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "Namusun, şerefin, haysiyetin, onurun ve imanın var ise o belgeleri derhal yayınla" dedi.

Hadi Özışık, bir süre AKP'li belediyelere ilişkin yazılar kaleme almış, kimlerin gideceğini yazmış, daha sonra gelen talepler üzerine yeni isim vermeyeceğini söylemişti: