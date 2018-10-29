AKP'li yazar 29 Ekim'i hedef aldı: 15 Temmuz'un başarılı olmuş hali

AKP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Fatih Tezcan, 29 Ekim'i hedef aldı.
29 Ekim'i "İngiltere'nin emrine sadık kalarak ve 150 milletvekiline emr-i vâki yaparak bir Türk Devleti'nin yıkılması!" olarak tanımlayan Tezcan, "Bir ülkede Devlet’in yıkılması Devlet Törenleriyle kutlanıyorsa, bir ‘Paralel Devlet’ kurulmuş demektir. Bu Paralel Devlet kurulduktan sonraki 27 senede 1 seçim yapamadıysa, Millet’i esir almış demektir. #29Ekim1923 15 Temmuz’un başarılı olmuş hâlinden başka birşey değildir" ifadesini kullandı.
Tezcan gelen yoğun tepkilerin ardından, "Fikirlerimiz karşısında ezilen Kemalistler kuduruyorlar" dedi.