AKP'li yazar 29 Ekim'i hedef aldı: 15 Temmuz'un başarılı olmuş hali

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Tezcan, 29 Ekim'i ve Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldığı mesajında, 29 Ekim'i 15 Temmuz'un başarılı olmuş hali olarak tanımladı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Fatih Tezcan, 29 Ekim'i hedef aldı.

29 Ekim'i "İngiltere'nin emrine sadık kalarak ve 150 milletvekiline emr-i vâki yaparak bir Türk Devleti'nin yıkılması!" olarak tanımlayan Tezcan, "Bir ülkede Devlet’in yıkılması Devlet Törenleriyle kutlanıyorsa, bir ‘Paralel Devlet’ kurulmuş demektir. Bu Paralel Devlet kurulduktan sonraki 27 senede 1 seçim yapamadıysa, Millet’i esir almış demektir. #29Ekim1923 15 Temmuz’un başarılı olmuş hâlinden başka birşey değildir" ifadesini kullandı.

Tezcan gelen yoğun tepkilerin ardından, "Fikirlerimiz karşısında ezilen Kemalistler kuduruyorlar" dedi.