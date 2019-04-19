AKP'li Yavuz'dan, İmamoğlu'na 'veri kopyalama' tepkisi

Ali İhsan Yavuz A Haber canlı yayınına konuk oldu. AKP'li Yavuz, İmamoğlu'na veri kopyalama tepkisi göstererek 'Seçimi organize eden beyin nasıl bir manipülasyona imza atmak istiyor' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye bünyesindeki verilerin kopyalanması yönündeki kararına tepki gösterdi. Yavuz, "Kimler kim üzerinde ne yapmak istiyor veya o beyin dediğimiz seçimi organize eden beyin nasıl bir manipülasyona imza atmak istiyor" dedi.

Ali İhsan Yavuz A Haber canlı yayınına konuk oldu. 31 Mart yerel seçimleri konusundaki usulsüz iddialarını tekrarlayan Yavuz, İmamoğlu’nun belediye bünyesindeki verileri kopyalatma kararına ilişkin şöyle konuştu:

“Yangından mal kaçırır gibi İmamoğlu hemen mazbatayı alıyor, göreve geliyor bir takım şeyler. Hukuka uygun şekilde nasıl araştırıyorsan araştır. Rastgele bir yönteme başvurulduğunu düşünüyorum. Ben belgelerle konuşuyorum. Kimler kim üzerinde ne yapmak istiyor veya o beyin dediğimiz seçimi organize eden beyin nasıl bir manipülasyona imza atmak istiyor.”