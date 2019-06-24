AKP'li Yavuz: Güvenli seçim süreçlerinin yolu açıldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart seçimlerinin iptal edilerek yeniden seçime gidilmesine ilişkin 'gelecekte tekrar güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır' iddiasında bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart'taki İBB seçiminin iptal edilerek dün yinelenmesiyle ilgili olarak "gelecekte tekrar güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır" iddiasında bulundu.

Twitter'dan açıklamada bulunan Yavuz, "İstanbul’u kazanmak elbette çok önemliydi. Seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak çok daha önemliydi' dedi.

Yavuz, “Ancak yenileme sürecinde de sık sık dile getirdiğimiz üzere, seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak çok daha önemliydi. Biliyoruz ki demokrasilerde seçim olmazsa olmazdır. O yüzden seçim iş ve işlemlerinin sıkı şekil kurallarına bağlı olarak uygulanması, süreçlerin; kimsenin şüphe ve endişe duymayacağı aleniklikte işletilmesi şarttır. İşte buna katkı sağlaması bakımından İstanbul seçim yenileme süreci çok önemlidir. Zira süreçler, yeniden kanunun öngördüğü kurallara uygun hale getirilmiş ve gelecekte tekrar güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır" açıklaması yaptı.

"Bizler elimizden geleni yapıp gerisini Allah’a havale eden tevekkül sahibi insanlarız" diyen Yavuz, "İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sürecinde, hep birlikte çok çalıştık. Sürece katkı veren herkese teşekkür ediyor, sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Taptaze ümitlerle, durmak yok yola devam…” dedi.