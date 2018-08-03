AKP'li Yavuz Bingöl manavlarla buluştu, özür diledi

'Sonuna kadar Erdoğancıyım, feriştahıyım' açıklamasıyla bilinen Yavuz Bingöl, 'Ben Manav Mehmet değilim, bilinçli bir seçmenim' açıklaması nedeniyle manavlarla buluşup özür diledi.

AKP'nin yandaş türkücüsü Yavuz Bingöl, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajına gelen tepkilerin ardından bugün manavlarla buluştu.

Meyve-Sebze ve Pazarcılar Federasyonu Başkan vekili Mehmet Emin Yarar ve Manavcılar Odası Başkanı Sinan Çınar ile bir araya gelen Bingöl, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ileri sürerek "tekrar herkesten özür dilerim" dedi.

"Sonuna kadar Erdoğancıyım, feriştahıyım" sözleriyle bilinen Bingöl, söz konusu röportajda "Ben Manav Mehmet değilim, bilinçli bir seçmenim" demişti.