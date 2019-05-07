AKP'li vekiller yemek yedi, parasını belediye ödedi...

AKP'nin Denizli milletvekillerinin Ankara'da yediği yemeklerin parasını AKP'li Denizli Çivril Belediyesi’nin ödediği ortaya çıktı.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında, AKP'li vekillerin yemek paralarının kentteki AKP'li belediyeler tarafından ödendiğini açıkladı.

AKP'li Çivril Belediyesi’nin Denizli milletvekillerine Ankara’da yemek yedirdiği ve bu faturayı belediyeye ödettirdiğini açıklayan Sancar, “Bakın elimde gördüğünüz iki adet fatura Çivrilli hemşerilerimizin vergileriyle milletvekillerine yemek yedirildiğinin belgesi. Hem de Ankara’da.25 Temmuz tarihli 900 TL’lik ve yine Ankara’da başka bir lokantadan kesilmiş 18 Ağustos 2018 tarihli 215 TL’lik yemek faturalarının açıklaması ise şu şekilde: AKP milletvekilleri akşam yemeği, AKP’li milletvekili öğle yemeği. Ayıptır, günahtır" ifadelerini kullandı.

AKP'li Babadağ Belediyesi’ne kesilmiş toplam bedeli 28.500 TL olan bir yemek faturası olduğunu da dile getiren Sancar, "Bu yemeklerin kimlerle, hangi AKP’lilerle yendiğini bilmiyoruz ama pes diyoruz... Belediye bütçesinden 'emeğin faturası' ödenir ama yemeğin faturası ödenmez ve asla ödenmemelidir. Bu ne ahlakidir ne hukuki ne de helaldir" dedi.