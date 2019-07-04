AKP'li vekiller 42 bin liralık şıra almış, faturayı belediyeye kesmiş!

AKP Milletvekili Ahmet Aydın ile eski milletvekili Mehmet Metiner’in misafirlerine ikram etmek üzere 42 bin 570 liralık şıra aldığı, faturayı da belediyeye kestiği ortaya çıktı.

AKP'li Besni Belediyesi'nin hesaplarını inceleyen İçişleri Bakanlığı müfettişleri, belediye kasasından binlerce liralık şıra alımı yapıldığını belirledi.

Faturalara göre şıralar, AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile eski AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in konuklarına ikram etmesi için alındı. Müfettişler, önceki Belediye Başkanı İbrahim Öztürk'ün harcamalardan sorumlu Başkan Yardımcısı olan kardeşi Mustafa Öztürk'e, 436 bin 529 liralık zimmet çıkarılmasını istedi. Faturalara göre Aydın için 28 bin 50, Metiner için de 14 bin 520 liralık şıra alımı yapıldı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, ödeme listesinde belediye kesesinden TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'a 2 kalemde “şıra paketi” alındığı belirtildi. Toplam fatura 28 bin 50 lira tuttu. 19 Ocak 2017 tarihli ödeme kaleminde “TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın gelen misafirlerine ikram için şıra alım bedeli 14.300 TL.” bilgisine yer verildi. 20 Şubat 2017 tarihli yevmiye kaleminde de “Ahmet Aydın'a gönderilmek üzere şıra alım bedeli: 13.750 TL” denildi.