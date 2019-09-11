AKP'li vekilin yakınları eşini ve iki oğlunu öldürdü, iddianame bile hazırlanmadı: Dayanacak gücüm kalmadı...

Şanlıurfa’da, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti yapan AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarının saldırısında 2 oğlunu ve eşini kaybeden Emine Şenyaşar ve saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, soruşturmanın 15 aydır iddianameye dönüşmemesi nedeniyle adliye önünde oturma eylemi başlattı.
Emine Şenyaşar eşini ve iki oğlunu kaybettiğini, bir oğlunun da suçsuz yere hapiste tutulduğunu belirterek, haksızlıklara, adaletsizliğe karşı dayanacak gücünün kalmadığını belirtti.