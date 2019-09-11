AKP'li vekilin yakınları eşini ve iki oğlunu öldürdü, iddianame bile hazırlanmadı: Dayanacak gücüm kalmadı...

AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarının saldırısında 2 oğlunu ve eşini kaybeden Emine Şenyaşar ve saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, aradan geçen 15 ayda soruşturmada en ufak bir ilerleme yaşanmaması nedeniyle adliye önünde eyleme başladı.