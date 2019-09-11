AKP'li vekilin yakınları eşini ve iki oğlunu öldürdü, iddianame bile hazırlanmadı: Dayanacak gücüm kalmadı...

AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarının saldırısında 2 oğlunu ve eşini kaybeden Emine Şenyaşar ve saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, aradan geçen 15 ayda soruşturmada en ufak bir ilerleme yaşanmaması nedeniyle adliye önünde eyleme başladı.
Çarşamba, 11 Eylül 2019 08:13

Şanlıurfa’da, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti yapan AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarının saldırısında 2 oğlunu ve eşini kaybeden Emine Şenyaşar ve saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, soruşturmanın 15 aydır iddianameye dönüşmemesi nedeniyle adliye önünde oturma eylemi başlattı.

Emine Şenyaşar eşini ve iki oğlunu kaybettiğini, bir oğlunun da suçsuz yere hapiste tutulduğunu belirterek, haksızlıklara, adaletsizliğe karşı dayanacak gücünün kalmadığını belirtti.

 

 