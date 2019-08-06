AKP'li vekilin İBB'den maaş aldığı ortaya çıktı

AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın vekil seçildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul AŞ. personel listesindeki kadrosunun devam ettiği ortaya çıktı.

Belediyelerde eş, dost, akraba istihdamına her gün yeni örnekler eklenmeye devam ediyor.

AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı’nın halen İBB iştiraki olan Metro AŞ kadrosunda yer aldığı görülüyor.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, Metro Aş’nin Tasarım Hizmetleri Müdürlüğü’nde 2669 sicil numarasıyla tasarım mühendisi olarak personel listesinde görünen Kavakçı’nın kıdem durumu, maaşı ve Iban numarası yazılı. Personel listesine göre kök ücreti 3 bin 340 lira olan Kavakçı’nın bin 169 lira görev tazminatı, 120 lira kıdem ücreti ve 167 lira da eğitim tazminatı aldığı yazılı. Toplamda aldığı maaş tutarı 4 bin 796 lira olan Kavakçı’nın işten ayrılış tarihi halen boş olduğuna ve Iban numarası halen kayıtlarda olduğuna göre diğer personelle birlikte maaşının da otomatik olarak yatması gerekiyor.

SAP adı verilen personel listesinde de adı görülen Kavakçı’nın Metro AŞ sitesinde de resimli kimlik kaydı halen yer alıyor. Personel listesinde ayrılan personelin işten hangi tarihte ve hangi nedenle ayrıldığı tek tek yazılırken Kavakçı’nın ayrılış tarihi ise boş bulunuyor.

HER YERDELER

Kavakçı ailesinden birçok kişi halen bürokraside ve siyasette üst düzey kadrolarda görev yapıyor. Eski milletvekili Merve Kavakçı, büyükelçi olarak atanırken Ravza Kavakçı Kan halen AKP İstanbul Milletvekili. Mariam ve Gülhan Kavakçı Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevini sürdürürken, Erva Kavakçı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nde Proje direktörü olarak çalışıyor.

Sözcü Gazetesi yazarı Necati Doğru’nun bir yazısında liste halinde verdiği Kavakçı ailesinin devletteki görevleri bununla da sınırla kalmıyor. Ravza Kavakçı’nın eşi Osman Kan, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü, Elif Kavakçı ise Emine Erdoğan’ın moda tasarımcılığını yapıyor.