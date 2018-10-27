AKP'li vekilin eşinin önlenemez yükselişi: Felsefe öğretmenliğinden valiliğe...

Bugün gerçekleştirilen Vali atamlarında iki Milli Eğitim Bakanlığı yönetici Valilik görevine getirilirken, Uşak Valiliğine atanan eski AKP İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın eşi Funda Kocabıyık'ın 'idari kariyeri' dikkat çekti.

Bugün, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 20 ile yeni valiler atanırken, Uşak Valiliğine atanan eski AKP İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın eşi Funda Kocabıyık’ın ismi dikkat çekti.

Mesleğine Ordu Ünye İmam Hatip Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak başlayan Funda Kocabıyık, 11 yıl sürdürdüğü bu görevin ardından 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) müfettiş yardımcısı, 2008 yılında Bakanlık Müfettişi, 2011 yılında ise MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü olarak atandı.

2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü’ne atanan Funda Kocabıyık’ın yabancı dil yeterliliğine sahip olmadığı gündeme getirilmişti.

Bugün gerçekleşen atamalarda bir diğer Milli Eğitim Bakanlığı yöneticisinin vali olarak atanması dikkat çekti. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan Sivas valisi oldu.