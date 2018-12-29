AKP'li vekili gafını böyle örtmeye çalıştı: 'Kır kabuğunu, gogıl'ın dışına çık...'

AKP'nin 'Yeliz' kod adlı vekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf tartışma yarattı. Çamlı, Hindistan'dan bir fotoğrafı 'AKP öncesi Karadeniz yolları böyleydi' diye paylaştı. Tepki alınca da, 'Kır kabuğunu, gogıl'ın dışına çık, Karadeniz yollarına bir bak bakalım, bişey analayabilecekmisin' yazdı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şoförüyken daha sonra AKP'den milletvekili olan ve Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM oturumunda "Yeliz" sahte ismiyle yayın yaptığı ortaya çıkan İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabından yeni bir skandala imza attı.

Çamlı, iki ayrı görsel paylaşarak “Eski Türkiye ile AKPARTi dönemi Karadeniz yolları farkı! Ey gidi, nereden nereye....” dedi.

Çamlı’nın paylaşımındaki fotoğraf ise Karadeniz yolunun eski halini göstermek istediği fotoğraf Karadeniz’de değil. Hindistan’da Himaçhal Pradeş’te bulunan Kinnaur district bölgesinden. Bölgenin yollarının engebeli ve zorlu olduğu biliniyor. Yolla ilgili çekilen onlarca video, fotoğraf da internette mevcut.

GAFI ORTAYA ÇIKINCA ÜSTE ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Çamlı, sosyal medyadan kendisine "Ekte paylastiginiz fotoğrafın nerede olduğu ile ilgili video var. Google image'ten fotograflarI paylaşmadan önce onaylatmanızı tavsiye ederim. Milletvekili de bu ülkede trollük yapacaksa işimiz çok" şeklindeki yoruma, şu yanıtı verdi: "Kır kabuğunu, gogıl'ın dışına çık, Karadeniz yollarına bir bak bakalım, bişey analayabilecekmisin. Biraz gayret" şeklinde yanıt verdi.