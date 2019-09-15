AKP'li vekilden Yeni Şafak'a HDP tepkisi: Gazetecilik ahlakıymış...

AKP'li vekil Mustafa Yeneroğlu, Yeni Şafak gazetesinin 'Kulp saldırısını HDP yaptı' haberine tepki gösterdi.

AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Yeni Şafak gazetesine, "Kulp saldırısını HDP yaptı" haberi nedeniyle tepki gösterdi.

Yeneroğlu, "Gazetecilik ahlakıymış, ne de olsa malumun ilamı gerek... Soruşturmaymış, kovuşturmaymış, boş işler bunlar. Yargı diye uzatmak neymiş, aleni infaz gerek... Ama hukuk devleti birgün herkese lazım olur, hele tarihin tekerrürden ibaret olduğu bizim coğrafyada..." dedi.