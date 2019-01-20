AKP'li vekilden tehdit: Kazanamazsak silahlı çeteler peydahlanacak

AKP milletvekili Abdulahat Arvas,yerel seçimlerle ilgili tehditte bulunarak, 'Esnaflar huzurlu olmayacak, silahlı çeteler yine şehirde peydahlanacak' dedi.

AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yerel seçimleri kaybetmeleri halinde "Van'da başörtülülerin caddelerde yürüyemeyeceğini" savunarak, "Esnaflar huzurlu olmayacak, silahlı çeteler yine şehirde peydahlanacak" dedi.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerinde AKP'nin Van ilçe belediye başkan adayları, İskele mahallesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

'KAZANAMAZSAK KÖTÜ SONUÇLARI OLUR'

Toplantıda yerel seçimlerle ilgili konuşan Arvas, "Biz hezimet partisi değil, hizmet partisiyiz. Eğer biz gerçekten istersek inanırsak, şehri kazanmak için çok zorlanmayacağız. Pireye kızıp yorganı yakmamamız lazım. Bu memleket bir daha kaybederse toparlanamaz" dedi.

AKP'nin Van'da kazanmamasının kötü sonuçlar doğuracağını ileri süren Arvas, "AK Parti Van'da kazanmasa tüccarlar kaybedecek, başörtülüler caddelerde yürüyemeyecek, esnaflar huzurlu olmayacak, silahlı çeteler yine şehirde peydahlanacak, esnaf yine ikinci vergiye tabi olacak. Bu günleri yaşamadık mı? Hepsini yaşadık" ifadelerini kullandı.