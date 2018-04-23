AKP'li vekilden İyi Parti'ye geçen vekile: Tarihe böyle geçmek istemezdim

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen törende Meclis Başkanı İsmail Kahraman tebrikleri kabul etti. Tam bu sırada AKP'li Ayşe Sula Köseoğlu ile bir gün önce CHP'den İyi Parti'ye geçen Nurhayat Altaca Kayışoğlu arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman TBMM'de tebrikleri kabul etti. Tebrik sırasında gözler CHP'den İyi Parti'ye geçen vekiller üzerindeydi. Bu sırada AKP'li Trabzon milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ile CHP'den İyi Parti'ye geçen Bursa milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu arasındaki diyalog dikkat çekti. Kameralara yansıyan diyalogda AKP'li Köseoğlu, İyi Parti'ye geçen Kayışoğlu'na seslenerek, "Dün çok ağlamaklıydın canım benim" dedi. Kayışoğlu ise, "Demokrasiye sahip çıkmanın verdiği bir gurur vardı" sözleriyle yanıt verdi. İçeri doğru giden Köseoğlu yanıtı duyar duymaz, "Bu şekilde tarihe geçmek istemezdim" ifadelerini kullandı. İki vekil daha sonra TBMM salonuna doğru hareket etti. İLGİLİ HABER İyi Parti'ye geçen CHP'liler soL'un sorularını yanıtladı