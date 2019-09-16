AKP'li vekilden itiraf: Erdoğansız bir hiçim, tüm vekiller aynı kanaatte...

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale milletvekili Bülent Turan, 'Ben biliyorum ki Erdoğansız Bülent Turan Çanakkale'de bir hiçtir. Erdoğan'la yürürsek kıymetimiz var. Bizim vekillerimizin hepsi de aynı kanaatte' dedi.

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Habertürk'te 'Kübra Par'la Açık ve Net' programına katıldı.

AKP içindeki yeni parti arayışlarına ilişkin konuşan Turan, “Ahmet Davutoğlu şimdilerde ortak akıldan bahsediyor ama Başbakanken 4 danışmanıyla tüm Türkiye’yi idare etmeye çalışıyordu. Sayın Davutoğlu'nun döneminde arkadaşlarımız Türkiye'yi yönetmeye talipti. Ben 17 Aralık'ta da milletvekiliydim. 15 Temmuz gördük. FETÖ'cü olan 15-20 milletvekili gitti biz daha da kenetlendik. Benim hiçbir endişem yok. Halkımız bize 'Erdoğan'la olun' diye oy verdi. Ben biliyorum ki Erdoğansız Bülent Turan Çanakkale'de bir hiçtir. Erdoğan'la yürürsek kıymetimiz var. Bizim vekillerimizin hepsi de aynı kanaatte" dedi.

'İMAMOĞLU KAZANMADI, BİZ HEDİYE ETTİK'

Turan, İstanbul seçimlerine ilişkin ise, “İmamoğlu İstanbul’da kazanmadı biz hediye ettik tabiri caiz ise” dedi. “Bir daha İmamoğlu’nun İstanbul kazanma ihtimali yok. Yeni dönemde İstanbul tekrar AK Parti’nin olacaktır" dedi.