AKP'li vekilden Hilal Kaplan'a: Çok ucuz ve gereksiz

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın 'Sadece Ak Parti destekçileri cevaplasın lütfen: Ak Parti’ye dair eleştirileriniz, değişmesini istedikleriniz ve yerel seçimdeki beklentileriniz nelerdir?' sorusuna binlerce yanıt gelirken, Kaplan'ın bu mesajına AKP İstanbul Milletvekili Belma Satır'dan sert tepki geldi.

AKP kurucularından olan İstanbul Milletvekili Belma Satır, Sabah yazarı Hilal Kaplan'a sert sözlerle yüklendi.

Kaplan'ın sosyal medya üzerinden "Sadece Ak Parti destekçileri cevaplasın lütfen: Ak Parti’ye dair eleştirileriniz, değişmesini istedikleriniz ve yerel seçimdeki beklentileriniz nelerdir?" sorusuna binlerce yanıt gelmesi üzerine bir mesaj paylaşan Satır, "Çok ucuz ve gereksiz. Gazetecilik bu değil... Bize ulaşmak isteyen her şekilde zaten ulaşıyor, seçim sürecinde gece gündüz çalışan teşkilatımıza, seçmenlerimize, yol arkadaşlarımıza saygısızlık. Var olabilmek için biraz emek sarfedin lütfen" ifadelerini kullandı.

Kaplan, Satır'a verdiği yanıtta, "Ucuz, gereksiz ve hatta terbiyesizce.. Herkes size istediği zaman ulaşıyorsa, o kadar 'var'sanız, 2 günde 7.800 yanıt neden geldi? Bu arada ilettiğim tüm Ak Partili isimler ya zaten mentionları takip ettiklerini ya da edeceklerini söyleyip teşekkür ettiler. Şahsıma yönelik “Var olabilmek için biraz emek sarf edin lütfen” ve ucuz ifadelerinizi de pek yüce zat-ı âlilerinize iade ederim. Yazarlığım falan bir yana, vatandaşla iletişimi bu olandan çok şey beklememek lazım" dedi.

Satır, Kaplan'ın bu mesajına da yanıt verirken, "Dava uğruna çalışan teşkilat mensuplarımdan ve vekillerinden önce hilal kaplan özür dileyecek. Sosyal medyada yazışmak tarzım değil. Ancak gece, gündüz, oruçlu, iftarda, sahurda çalışan arkadaşlarımın hakkını korumak benim tarzım. Masa başında, klavye başında olanların değil" ifadelerini kullandı.