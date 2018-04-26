AKP'li vekilden Gül'e: Adamlık sınavını geçemedi

Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını da yazan AKP'li vekil Aydın Ünal, Abdullah Gül'ü hedef alan bir yazı kaleme aldı. Ünal, 'Adamlık, dün kendisine 'kardeşim' hitabıyla en yüksek payeyi verene karşı vicdanlı ve vefalı olabilmek demektir' dedi.

AKP'de Abdullah Gül tartışmaları sürüyor. Gül'ün CHP, SP ve İyi Parti'nin ortak adayı olmasına yönelik çalışmalara tepki gösteren ve Gül'ü hedef alan AKP'li vekil Aydın Ünal, "Millet de, teşkilat da, en kritik zamanda, tarafsız görüntüsü içinde fırsat kollayanları not etmiştir" dedi.

"Adamlık, dün kendisine 'kardeşim' hitabıyla en yüksek payeyi verene karşı vicdanlı ve vefalı olabilmek demektir" diyen Ünal, "Adamlık istediğini alamayınca çekip gitmek, her şeyi bir kalemde silmek, düşmanın safına geçmek değil; iyi günde, kötü günde dostunun, arkadaşının yanında sapasağlam durabilmek demektir. Adamlık zordur. Adamlık sınavı pek zordur. Millet, bugünlerde adamlık sınavına girenleri dikkatle izliyor. Kimlerin adamlık sınavından başarıyla geçtiğini, kimlerin kaldığını, kimlerin de gözünün, gönlünün sağa-sola kaydığını o derin ferasetiyle hafızasına kaydediyor. 'Doğrusu insan gerçekten hayret ediyor' numarasıyla hiçbir şey olmamış gibi sükutunu ve pususunu gizlemeye çalışanları da millet ve teşkilat silinmez mürekkebiyle not etmiştir" ifadelerini kullandı.