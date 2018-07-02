AKP'li vekilden erken seçim açıklaması

AKP Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yerel seçimlerin erkene alınması tartışmasına ilişkin, 'Sürekli toplumumuzu seçimlerle yormanın da çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum' dedi.

AKP Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yerel seçimlerin erkene alınmasını bir ihtiyaç olarak görmediğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, "Yerel seçimlere zaten çok az bir zaman kaldı. Ülkemiz çok yoğun bir seçim atmosferinden yeni çıktı. Dolayısıyla hemen şu anda ihtiyaçtır demek… Ben çok doğrusu ihtiyaçtır diye düşünmüyorum" diyen Öztürk, "Zaten çok yakın seçim zamanı. Sürekli toplumumuzu seçimlerle yormanın da çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama zaten şu anda 8-9 aylık bir süre var. Sanırım zamanında yapılır diye değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.