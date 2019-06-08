AKP'li vekilden 'Enderun Teravihi'ne 'çöküş' benzetmesi

AKP Ardahan milletvekili Orhan Atalay, Diyanet'in geçen hafta Yenikapı'da düzenlediği ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı 'Enderun Teravih' namazına tepki gösterdi.

AKP Ardahan milletvekili Orhan Atalay, geçen hafta "İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü dolayısıyla" Yenikapı'da yapılan "Enderun Teravihi" namazına tepki gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı organizasyonu sosyal medya hesabından eleştiren Atalay, şunları kaydetti:

'SARAY TARZI'

"'Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de namazı öylece kılın" buyuran Peygamber ümmetini 'saray tarzlarından' uzak tutmuştur. Enderun Teravihi çöküş çağında mana yerine lafzı önceleyen, Kur'an'ı musikiye konu kılan bir bid'at olarak icat edildi."

'Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de namazı öylece kılın" buyuran Peygamber ümmetini 'saray tarzlarından' uzak tutmuştur. Enderun Teravihi çöküş çağında mana yerine lafzı önceleyen, Kur'an'ı musikiye konu kılan bir bid'at olarak icat edildi. — orhan atalay (@drorhanatalay65) 1 Haziran 2019

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı iddia edilen partiye geçecek isimler arasında olduğu ileri sürülen ilahiyatçı milletvekili Atalay, daha sonra yeni bir mesaj paylaşarak partisiyle bir sıkıntı yaşamadığını söyledi:

"Uzmanlık alanımla ilgili yaptığım bir değerlendirmeden üretilen her türlü mesnetsiz iddia ve tezvirattan beriyim. Yanlış gördüğüme itiraz hakkımı kullanmama her daim saygı göstermiş partimden yana bir sıkıntım yoktur, boşuna heveslenmeyin. Ak Parti asil bir diriliş öyküsüdür."