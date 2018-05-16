AKP'li vekilden dikkat çeken 'Selahattin Demirtaş' çıkışı

Önceki gün tahliyesi için başvuru yapılan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ilişkin konuşan AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, 'Cezaevinden çıkmasını ve özgürce propaganda yapmasını isterim' dedi.

AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını istediğini belirten Babuşçu, "Ben sonuç itibariyle seçime giderken bir siyaset liderinin cezaevinde olmasını tercih etmem. Sonuç olarak yargı mekanizmasının karar vermesi lazım. Sanırım bir müracat da yapıldı mahkemeye. Sonuçta buna karar verecek biz değiliz. Ben bir milletvekili olarak, siyaset yapan birisi olarak Demirtaş'ın dışarıda olmasını, propaganda yapmasını isterim, arzu ederim" dedi.