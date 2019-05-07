AKP'li vekilden dikkat çeken mesaj: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir...

31 Mart seçimi sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çeken AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, seçimlerin iptali sonrası da ilginç bir paylaşımda bulundu.

AKP'nin İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 31 Mart seçimleri sonrası gündeme ilişkin yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ederken, seçim iptaline ilişkin de ilginç bir çıkış yaptı.

"Büyük hukukçu Ebu Hanife'nin 'mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflâhınızı kısar' ikazı her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa, hayırlı sahurlar dilerim.... aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir..." diyen Yeneroğlu, bu mesajıyla CHP'lilerden destek gördü.

Yeneroğlu sonrasında ise, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah" dedi.