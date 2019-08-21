AKP'li vekilden CHP'ye: Bayramiçliler bu koli basili kafalıları tercih etti

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde katıldığı bir programda CHP'yi hedef alarak 'Bayramiçliler bu koli basili kafalıları tercih etti' dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla 12 Ağustos’ta Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, burada bir konuşma yapan Turan, CHP’li Bayramiç Belediyesi'ne eleştirilerde bulunarak, “Siz hiç sudan zehirlenme duydunuz mu? Daha dün başladılar göreve. 600’den fazla hemşehrimiz hastanelik olmuş. Şaka gibi. Suyun içerisinde klor yok. Koli basili, lağam çıktı içerisinde. Ama şunu söyleyeceğim. Bayramiç'te çok iş yaptık, çok emek verdik. Bayramiçliler bu koli basili kafalıları tercih etti. Sitem etmiyorum saygı duyuyorum ama üzüntümü söylüyorum” dedi.

Turan'ın bu açıklamaları ilçede tartışma konusu oldu. CHP Bayramiç İlçe Başkanı Sururi Savaş, AKP'li Turan'dan bir özür beklediklerini belirterek, “Ne yazık ki AKP Milletvekili Bülent Turan, ilçemiz bayramlaşmasında yaptığı konuşmada ‘Bayramiçliler bu koli basili kafalıları tercih etti' gibi hakaret dolu bir kelime kullanmıştır. Yani CHP’li Belediye Başkanı ve yönetimine oy veren yurttaşlarımıza da aşağılayıcı bir tabir ile yaklaşmıştır. Biz Bayramiçliler bu tarz siyaseti beğenmiyoruz. Eleştirilerek açığız ama hakarete değil. Açık ve net bir özür bekliyoruz. Mesela bazı yerlerde kaybetmeyi hak ettik, yanlış yaptık adayımız yanlış yaptı vesaire ama biz Bayramiç’te çok çalıştık” diye konuştu.