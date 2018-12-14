‘AKP’li vekil tren kazalarında ölenler için ‘önüne atlayıp ölüyor bunlar’ dedi’

CHP’li Özgür Özel, AKP’li milletvekili Ahmet Arslan’ın tren kazalarında ölen bin 500’ün üzerinde yurttaş için ‘Rakam çok gibi görünüyor. Aslında tren gidiyor, hemzemin geçit var, traktörle önüne atlayıp ölüyor bunlar' dediği iddiasını gündeme getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AKP Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın, iktidarları boyunca tren kazasında hayatını kaybeden bin 500'ün üzerinde vatandaş için, "Rakam çok gibi görünüyor. Aslında tren gidiyor, hemzemin geçit var, traktörle önüne atlayıp ölüyor bunlar" dediğini öne sürdü.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Özel, bugün bütçe gündemiyle açılan Meclis’te Türkiye'nin merak ettiği sorulara cevap verecek hiç kimsenin olmadığını söyledi.

Durum böyle iken, Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AKP Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Eski Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü ve AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın TBMM Genel Kurulunda "kafa kafaya vererek" konuştuklarını ve konuştukları belli olmasın diye de elleriyle ağızlarını kapattıklarını belirten Özel, "Bir başka sorumlu varsa, baş sorumlu varsa o da bu Meclis'in Başkanı Binali Yıldırım" ifadesini kullandı.

BİNLERCE KİŞİNİN AİLESİNE HAKARET

Özgür Özel, Arslan'ın daha sonra yaptığı konuşmada, iktidarları boyunca tren kazasında hayatını kaybeden bin 500'ün üzerinde vatandaş için, "Rakam çok gibi görünüyor. Aslında tren gidiyor, hemzemin geçit var, traktörle önüne atlayıp ölüyor bunlar" dediğini öne sürdü. Böyle bir ifadenin, tren kazalarında hayatını kaybeden binlerce kişinin ailesine yapılan büyük bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Özel, "Eğer siz bir traktörü trenin önüne atlayabilecek şekilde hemzemin geçit inşa ediyorsanız ve burada sorumluluğu ölen gariban vatandaşa yüklüyorsanız, size söyleyecek bir şey yok" diye konuştu.

‘MAKİNİSTİN CEP TELEFONUYLA HALLETMEYE ÇALIŞIYORLAR’

CHP Grup Başkanvekili Özel, iktidarın, baskın bir erken seçim için, Ankara'da son tren kazasının yaşandığı hattın yapım işini biteceği tarihten öne çektiğini ifade etti.

Hatta sinyalizasyon olmadığını belirten Özel, "Hatta trenlerin çarpışması nasıl önleniyor? Şöyle önleniyor: Trenin birisi gelirken makinist 'ben şu hattan geliyorum' diyerek arıyor, başkası makası değiştiriyor, karşıdan gelen trene 'sen biraz bekle, öbür treni bu hata alacağım sonra devam edersin.' diyor. Makinistin, marşandizin, makasçının cep telefonuyla halletmeye çalışıyorlar. Vatandaşın hayatına verilen değer bu" dedi.

‘GEBZE-HALKALI HATTINDA DA YAŞANABİLİR’

Uzmanların, Kayaş-Ankara-Sincan hattında yaşanan bu trajedinin benzerlerinin, yerel seçimden önce işletmeye alınmaya çalışılan Gebze-Halkalı hattında da yaşanabileceğini söylediklerini aktaran Özel, sinyalizasyon kurulmadan bu hattın işletmeye alınmaması gerektiğini bildirdi.

Özgür Özel, AKP'nin, bu meselenin siyasete alet edilmemesi gerektiğini söylediğini anlatarak, "Bu hattın bu şekilde devreye alınmış olması siyasetin işlediği önemli bir cinayettir, siyasi bir cinayetle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

İSTİFA ÇAĞRISI

CHP Grup Başkanvekili Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Demiryolları Genel Müdürü ve diğer sorumluların istifasını ve yürütmenin hesap vermesini beklediklerini dile getirdi.