AKP’li vekil tartıştığı CHP’li gencin boğazını sıktı

Burdur'da, seçim çalışması sırasında ziyaret amacıyla CHP il binasına giren AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, tartıştığı CHP'li bir gencin boğazını sıktı.

AKP Burdur Milletvekili ve birinci sıra adayı Bayram Özçelik, seçim çalışması yaptığı Kışla Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında CHP il başkanlığı binasına da girdi. Binadakilerle tokalaşan Bayram Özçelik, Ergün Erdem adlı CHP'li bir gençle tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında Bayram Özçelik, Erdem’in boğazını sıktı. Çevredekilerin araya girmesinin ardından Bayram Özçelik ve beraberindekiler il binasından ayrıldı.

DHA'nın haberine göre, konudan haberdar olan Vali Hasan Şıldak, AKP Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, AKP İl Başkanı Volkan Mengi ve CHP İl Başkanı İzzet Akbulut'u valiliğe davet etti. Burada yapılan görüşme sonrası Bayram Özçelik, yaşanan olay dolayısıyla üzgün olduğunu belirtti.

Daha sonra CHP il başkanlığına giden Bayram Özçelik, tartıştığı Ergün Erdem’den de özür diledi.